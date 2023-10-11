總統蔡英文在國慶演說，細數能源政策政績；她提及積極推動能源轉型下，現在「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。今天(11日)就有一份最新網路民調，「蔡英文國慶演講說『陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電』，你認同嗎？」截至11日晚間，高達95%的網友表示不認同。

YouTube頻道《野電視94強》今(11日)針對「蔡英文國慶演講說『陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電』，你認同嗎？」進行網路民調，截至11日晚間8時11分，已有1.1萬人參與投票，高達95%的網友表示，「不認同，之前大停電都假的？蔡英文到底在說什麼廢話？」5%的網友表示，「認同，蔡英文說的都是對的！」

網友紛紛表示，「一直有冷氣可以吹的人不會知道缺電的痛苦」、「幹話，論文說清楚」、「晚上沒太陽、下雨天沒太陽」、「陽光越強，氣候越炎熱，民進黨就越會講幹話」、「聽不懂她的邏輯？她當然不缺啊，太陽越大府內冷氣越強啊～真的是從小沒吃過苦的大小姐」。

也有網友認為，「同理可證，論文升等資料越公開透明，就代表越是真金不怕火煉，妳幹嘛封得密密實實，不給大家看呢？」、「缺電是常態」。