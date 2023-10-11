「金湖九宮格」活動趁著雙十連假順勢推出，各連線打卡景點都擠滿人潮排隊等拍照。(于家麒攝)

「金湖九宮格」活動內容除了找出隱藏版景點外，也邀請鎮內140家商家一同參與，提升地方經濟。(圖／金湖鎮公所提供)

鮮為人知的「復國坑道」秘境，也因納入今年「金湖九宮格」活動景點而聲名大噪。(于家麒攝)

廣受好評的金門「金湖九宮格」活動今年趁著雙十連假順勢推出，自7日開跑，一連4天共吸引近3500人瘋狂參與，各連線打卡景點人潮不斷，所到之處都排了長長的人龍排隊等拍照，也有不少民眾趁著連假返鄉邀親友組隊挑戰，讓整個金湖鎮熱鬧非凡，臉書也被一連串的打卡文洗版，總計4天下來已超過1600人順利完成任務，活動將一路持續到11月20日止，歡迎大家一起挑戰抽大獎！

金湖鎮公所說明，今年的「金湖九宮格」活動已於10月7日開跑，將持續至11月20日止。參加民眾須於每天上午8點到中午12點，下午1點半到5點半間(假日無休)，先到該公所服務台領取九宮格挑戰卡，每人限領一張，需攜帶身分證正本或是健保卡及臉書或ig帳號認證完畢才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章，凡完成3條連線可獲贈50元購物券、6條連線可獲贈100元購物券、8條連線可獲贈200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券一張，將於11月底進行摸彩活動。

金湖鎮公所補充說明，此次九宮格活動內容除了找出隱藏版景點外，為振興地方經濟及活絡地方產業，也另外邀請鎮內140家商家一同參與活動，九宮格裡面有三格是必須在金湖轄區商家消費才可蓋章，商家分成三大類，分別為特產業、餐飲業、其它類；六畜景點則為八二三砲戰勝利紀念碑、復國坑道、擲筊、西洋棋盤、石錢壁(幣)、畜試所馬車與馬廄。

主辦單位表示，完成九宮格連線活動後的摸彩獎品非常豐富，第一特獎為機車一台，除此之外還有IPHONE15手機1台、飛利浦55型電視、DysonHD15吹風機、石頭掃地機器人S8、IPAD10.9吋1台、Dyson SV18吸塵器1台、MITSUBISHI144公升直立式冷凍櫃1台、Switch薩爾達王國之淚OLED主機1台、DAIKIN9.5坪閃流放電空氣清淨機、國際牌23L變頻微波爐1台等獎項以外，還加碼200項普獎(全聯禮券200元)，提升活動參與者的中獎率。

據了解，今年的「金湖九宮格」活動開跑日剛好是雙十連假的第一天，很多民眾相約三五好友趁著假期外出踏青，還有整個家族為了紀念「阿嬤」穿著整齊制服一起連線拍照闖關，相當溫馨；而各連線景點所到之處也都擠滿了人潮排隊等拍照，總計4天連假已吸引近3500人熱情參與、1600多人順利完成挑戰，也迫使鎮公所工作人員輪番加班，忙得不可開交。

金湖鎮長陳文顧表示，「金湖九宮格」活動每年均引起廣大迴響，鎮公所也努力發掘鎮內隱藏版景點，讓每年來參與的遊客都有出其不意的新景點可玩，目的就是要讓大家有吃、有喝、又有玩，讓民眾及遊客來到金湖一起吃喝玩樂，藉由活動及打卡點吸引遊客前來金湖，以提升地區的觀光與經濟。