因應國內缺蛋，農業部委託中央畜產會於今年3月起執行專案進口雞蛋，然而該筆預算出自何處也引起討論。農業部表示，畜產會資金不足部分向農業金庫融資15億，這也是畜產會首度向農業金庫融資。國民黨立委批，畜產會用農漁民存款來執行虧錢的專案，要求畜產會公布採購合約供國人檢視。

今(11)日農業部、中央畜產會、審計部、經濟部等列席經濟委員會，針對中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形進行報告，並備質詢。

國民黨立委吳宜玎表示，畜產會這次的融資，其中5成由農信保基金擔保，一來農業金庫的錢是農漁民的存款，二來農信保基金是納稅人的稅金，畜產會卻用這些錢來執行一個虧錢的專案，且依據「政府採購法」規定受補助機關必須開標、比價和驗收，這些都有做到嗎？若本次專案沒有讓所有貿易商都知情，該如何說服大眾畜產會有議價和比價？

農業部代理部長陳駿季表示，生鮮食品不受「政府採購法」規範，加上畜產會本身是法人，是用自有資金做產銷調節，資金若不足則透過融資處理，一定會有相關比價和議價。

中央畜產會代理董事長杜文珍表示，產銷調節是畜產會的責任，這也是畜產會首次透過融資來辦理業務，融資都有依照「金融法」規範執行。

無黨籍立委高金素梅表示，農業部有責任和權力公開所有專案合約內容讓全民檢視，以及進口的美豬與雞蛋流向，因為都是人民的納稅錢，農業部主動公開責無旁貸。