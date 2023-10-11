「BTS EXHIBITION ： Proof in TAIPEI」將於12月16日登場。（iMe TW提供）

韓國天團「防彈少年團」（BTS）沉浸式展覽「BTS EXHIBITION ： Proof」去年從韓國首爾、釜山開跑，至東京、洛杉磯、香港、曼谷巡迴，大獲好評，也將於12月來到台北和台灣A.R.M.Y（官方粉絲名）見面。

「防彈少年團」出道10年，已成為打破無數世界紀錄的21世紀流行偶像指標，自2020年以來，已擁有6首登上美國告示牌百大熱門榜冠軍的單曲， 曾5次獲格萊美獎提名，在世界各地進行過許多場演出，每場門票都瞬間秒殺，他們還被《時代雜誌》評為2020年的年度藝人，並受邀至聯合國演講。

展覽將展出他們各時期的照片、影像和裝置藝術，其中還包括成員們的手寫文字和錄音檔、發行過的數張專輯，更有許多過去從未曝光的獨家驚喜。將帶領觀眾一起踏上BTS過去、現在、未來的旅程，更能在現場拍照打卡，一起創造新回憶。

「BTS EXHIBITION ： Proof in TAIPEI」將於12月16日到明年1月14日在台北微風廣場9樓微風藝文中心登場，門票可在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台購買，早鳥門票售票將於10月25日開賣，除了票價優惠，還可以用優惠價格買到官方周邊和台北限定周邊，更多詳情請關注iMe TW官方臉書。