歐亞集團基金會（ Eurasia Group Foundation）最新調查顯示，中國若武力犯台，些微多數的美國人支持美國出兵保台。

法新社報導，這項調查顯示，42%美國人「些許支持介入」保台。另外還有18%美國人「強力支持介入」。

美國總統拜登（Joe Biden）曾經公開表示，他支持出兵防衛台灣。

美國對於出兵衛台的官方立場採取「戰略模糊」的態度；華府只承認北京，但提供台灣武器自我防衛。

歐亞集團基金會資深研究員韓納（Mark Hannah）表示，支持出兵衛台可能部分與中國在美國的負面形象有關，中國在貿易和人權等議題上面臨廣泛批評。

韓納說，中國被認為是壞人，倘若中國侵略實施民主且是美國長期盟友的台灣，可能會引發聚旗效應（rally-around-the-flag effect），美國人對介入台灣的支持將會增加。

這項調查在8月28日至9月6日之間進行，總計訪問了1000名美國成年人。

這項調查發現美國民意廣泛支持台灣，但共和黨人最可能強力支持介入。

對烏克蘭的支持則是相反，美國總統拜登的民主黨支持者大多支持美國力挺烏克蘭，前共和黨籍總統川普（Donald Trump）則批評挺烏政策。