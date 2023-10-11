中廣董事長趙少康今(11日)召開「戰鬥藍」記者會，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜以及三十多位立委參選人都出席。中天主播李珮瑄透露，現場有人感覺韓國瑜臉色難看，前立委郭正亮分析說，韓今天只是去支持立委參選人，因為韓國瑜跟柯文哲是好友，總統藍白整合之前韓不會表態；郭還爆料當年柯文哲是「三顧茅廬」請韓國瑜擔任北農總經理，韓被鬥倒後還請韓轉任市府顧問，這讓韓國瑜一輩子感謝柯文哲，因為有感受到「尊重」、柯看得起他。

中天節目《綠也掀桌》今(11日)討論到韓國瑜出席戰鬥藍記者會，主持人李珮瑄透露，她的好朋友在現場採訪後說，「你覺得韓國瑜臉色是不是很差？」節目來賓郭正亮則指出，韓國瑜今日出席記者會只是要支持立委候選人，因為總統選舉要等到侯友宜與柯文哲整合完，韓才會表態，不能提前逼韓表態，因為韓國瑜跟柯文哲是好朋友，韓國瑜跟柯文哲熟悉的程度，遠遠超過侯友宜。

郭正亮也透露柯文哲台北市長任內，請韓國瑜來當北農總經理的內幕，當時是柯文哲與陳佩琪南下到雲林拜訪韓國瑜和韓的太太李佳芬，當時韓不在，柯就拜託李佳芬「借將」；之後柯文哲又再去拜訪韓國瑜。聽說柯文哲總共拜訪了3次。

郭正亮也再舉例，韓國瑜當時被鬥下北農總經理之後，柯文哲還有再去拜託韓當市府顧問，韓國瑜只當了三天就走了，但韓也因此一輩子感謝柯文哲、感謝柯看得起他。

郭正亮直言，政治人物做到一定的階段，要的只是被尊重，韓國瑜當然不會去做市府顧問，但因為感謝柯文哲有想到他，就去做了三天就離開，「這就是你是心裡有沒有我，有沒有感覺到被尊重」，韓國瑜是性情中人，如果被感動，韓就會兩肋插刀幫忙，今天會出席戰鬥藍記者會，也是因為想要幫這群小雞，希望小雞能選上。但韓國瑜是國民黨黨員，現在不可能不遵守程序去幫柯文哲。