當美國的M109自走砲升級案還未有結果時，德國火砲大廠萊茵金屬(Rheinmetall)與英國航太系統(BAE Systems)決定以現有火砲技術，升級M019目前貧弱的火力。他們在 M109A7的基礎上，加裝萊茵金屬的L52/155大砲，立即將砲擊射程升級到40公里。

防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬-BAE團隊把他們的升級方案稱為M109-52，顧名思義，就是M109加裝52倍徑火砲的意思，將會在華盛頓舉行的2023美國陸軍協會(AUSA 2023)展示他們的成果。

BAE代表說，目前M109的火砲僅有39倍徑，其射程早已不符戰場環境。萊因金屬的L52火砲，已應用在各種新一代自走砲身上，是最低風險、高效能的升級方案。

BAE作戰任務系統生產總監福爾伯( Dan Furber) 說：「我們已經證明，M109-52是滿足遠端精確火力現代化需求的最可行方案，M109是一種經過驗證的火砲平台，L52大砲可提供穩定的且可預測的性能。」

萊茵金屬-BAE團隊為M109加裝52倍徑大砲

美國陸軍提出70公里射程的火砲計畫，預計要在M109身上加裝58倍徑的 XM907大砲，預定名稱也不再叫M109，而是 M1299。從2021年開始進行試射，目前精準度還不穩定，然而更大的問題是，XM907大砲長度達到9公尺，必須拆除砲管才無法運送，不方便運輸與部署。