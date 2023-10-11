女星邵雨薇近期戲約滿檔，拍片加上宣傳忙得不可開交，但她在工作之餘，仍會抽空更新社群，曬出生活動態、工作花絮，以及與男友吳慷仁的放閃互動，屢屢吸引不少粉絲朝聖。近日，邵雨薇也跟上潮流，使用AI做出美式復古畢業照，並曬出成品，不過網友對此則笑喊：「本人太美，不需要玩這個。」

邵雨薇近期正忙於宣傳《火星上的維納斯》、《我的麻吉4個鬼》、《惡女》等新作品，行程滿檔，不過她仍用心經營社群，不時在其上曬出養眼美照供粉絲們欣賞。近期，「AI Yearbook」爆紅，不少知名藝人紛紛用此打造出90年代風格的美式復古畢業照，而邵雨薇也更上潮流，於今(11日)稍早在社群上曬出多張成果照。

邵雨薇在貼文中寫下：「其實我也有玩啦，只是我害羞」等字句，並一連曬出8張成果照。從畫面中可見，邵雨薇扮成甜美拳擊手、啦啦隊隊員、帶著眼鏡抱著書本的文青女神等角色，讓人看的眼睛一亮，被邵雨薇的多樣魅力迷了心神。

相關內容曝光後，也吸引不少粉絲爭相前來朝聖，紛紛留言表示：「你是我看過這一系列藝人文章當中唯一漂亮的」、「讓我想玩了」、「戴眼鏡拿書那張，我超愛。」此外，還有不少網友認為原本的她比較漂亮，指出：「少見本人比較美的」、「還是本人更好看啦。」