大陸女星唐嫣學生時期就有「中戲校花」封號，在2004年被大導演張藝謀選中為「奧運寶貝」，在閉幕式表演後就成功出道，之後又被周杰倫相中主演電視劇《熊貓人》，而她與胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華主演《仙劍奇俠傳三》，戲裡戲外甜美形象讓觀眾印象深刻。先前她驚傳在拍戲時受傷，近日被拍到打著石膏拄著拐杖現身片場，傷勢似乎有些嚴重。

10月5日傳出唐嫣拍新戲《念無雙》受傷，劇組立即發布致歉聲明，表示4日因場地原因，唐嫣在拍攝《念無雙》外景過程意外腳踝受傷，事發時跟組醫生和劇組工作人員在第一時間採取急救措施，並將唐嫣送到醫院進一步檢查和治療，治療很順利，目前情況已穩定，劇組表示「對於此次意外的發生，我們向唐嫣老師表示誠摯的歉意。同時《念無雙》劇組將進行認真檢討，保證在後續拍攝工作中，嚴格把控每個生產環節的安全檢查和管理，全面保障劇組演職人員的安全」。

《念無雙》劇組透露唐嫣受傷。（圖／微博）

近日唐嫣被拍到已回劇組拍攝，影片中她穿著古裝，左手拄著拐杖，左腳綁上護具，看起來受傷情況並不輕微，粉絲也透露她疑似骨折：「沒賣慘，沒拖累進度，沒影響如何人任何事，只有她腳骨折了，一些人嘴下留情吧」、「唐嫣帶傷拍戲是她作為演員認真的態度」、「腳踝受傷不是只有崴腳，跟腱韌帶斷裂也是腳踝受傷，要是骨折就更是大問題了，糖打了石膏坐著輪椅去劇組堅持拍戲，一天沒歇，那些說傷的很輕不治療立刻能痊癒的，你也去骨折一下給我看看」、「謝謝對唐嫣的關心，祝糖糖早日康復」。