象徵消防最高榮譽獎項的「鳳凰獎」日前揭曉，金門縣消防局救災救護指揮中心小隊長陳佳峻，以及義勇消防總隊金沙分隊副分隊長王崇帆兩人，經消防署評定榮獲2023年度全國消防暨義消楷模「鳳凰獎」殊榮。局長呂英華特別於今天（11日）約見嘉勉，並交換對於消防工作心得與意見，義消總隊長顏章團並致贈得獎夥伴禮品，以表彰對於消防工作的貢獻。

金門消防局指出，陳佳峻自台灣警察專科學校畢業後，於2005年調回金門，在該局工作期間，參與各項搶救工作並屢建奇功，2016年金湯港釣客受困案、2017年孩童異物哽塞救護、塔山外海域民眾受困案、2019年昇恆昌前OHCA救護等，都可見陳佳峻現場積極搶救民眾生命的身影，表現優異。

王崇帆則擔任義消已20年有餘，從隊員一路走來到擔任金沙義消副分隊長，救災經驗豐富，災時帶領義消弟兄投入救災，平時則積極參與各項救災、救助專業訓練，將所學回饋鄉里。王崇帆常在接獲任務通報時，第一時間到場協助，期能以身作則，為縣民盡一份心力。

陳佳峻表示，身為金門子弟，希望能將所學貢獻給這塊土地，為守護金門鄉親的生命與財產，貢獻一份心力。王崇帆則說，消防工作水裡來火裡去，在所有消防及義消兄弟的陪伴下讓其在救災專業技能上日益熟練，但最重要的是得到家人的支持與體諒，讓他協助救災時無後顧之憂，也願將這分榮耀與正在崗位上默默耕耘的同仁們一起分享。

局長呂英華表示，此次推派人選都是該局的優秀人才，在品德、操守及各項工作表現皆十分優異，能獲獎實至名歸，期盼未來面對各種災害，均能發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，協助守護縣民的生命財產，也希望能將此榮耀與鄉親共同分享，使鳳凰精神能綿延不息的傳遞下去。