流感疫情持續升溫，台中市基層診所塞爆病號。（馮惠宜攝）

流感疫情持續升溫，台中市類流感門急診就醫人次驟增，今年截至10月10日累積出現68名流感重症，其中11名死亡；最近1例是10月3日死亡，令人憂心的是目前仍有10名重症個案因肺炎及呼吸照護需求住院治療中，其中1名30多歲女姓9月13日發燒、17日因呼吸急促掛急診，經收治住院迄今仍在住院治療中。

受新冠疫情解封、免疫負債來襲影響，今年流感疫情持續升溫，尤以入秋天氣變冷後，加上近日中秋、雙十連假民眾南來北往，造成交叉感染，雙十連假收假後，基層醫療院所感受「流感疫情再創高峰」。

台中市衛生局統計，近3周（第38至40周）類流感門診就診人次分別為1萬4205人次（1.94％）、1萬5271人次（2.23％）、1萬4332人次（1.97％）皆高於去年同期的門診就診人次3870人次（0.53％）、4429人次（0.60％）、5440人次（0.71％）。

而近3周（第38至40周）急診就診人次則分別為1072(5.44％)、1230（6.13％）、986（4.96％），高於去年同期急診就診人次的316（1.50％)、347（1.63％）、349（1.48％）。

且依據疾病管制署統計資料顯示，台中市今年迄10月10日共累積68名流感重症個案，其中11人死亡，最近1例重症死亡個案是1名85歲護理之家住民，因呼吸喘、咳嗽有痰等情形，就醫診斷為A流住院治療，於10月3日因流感合併呼吸衰竭死亡。

台中市衛生局也證實重症個案中尚有10名因肺炎及呼吸照護需求住院中，其中最年輕的患者是1名30多歲女性，未接種流感疫苗，9月13日因發燒、呼吸道症狀陸續就醫，9月17日因呼吸急促至急診就醫，最後因肺炎收治住院迄今仍在住院治療中。