2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，對此，旅美教授林環牆今（11）日就表示，「在野力量整合能否成功將取決於兩大中心綱領」，引發討論。

林環牆11日在臉書上PO出一篇「藍白合是不足以扳倒腐敗的民進黨幫派化政權」的文章表示，「台灣人民若想扭轉蔡英文近八年的自由民主的大倒退，唯有完成2024政黨輪替，以重新刷洗國家機器陰暗、污穢、敗壞的各個角落，否則台灣的前景十分堪憂」，林環牆也提到，「但在野力量的整合，應該超越藍白合的小格局，並以凌駕政黨意識的文明價值做為訴求的中心綱領」。

因此林環牆呼籲，「在野力量整合能否成功將取決於兩大中心綱領：第一、在野勢力應真誠地高舉『道德』、『法治』、『人權』，以及『分配正義』的核心價值；第二、在野勢力應堅決地宣示維護台灣全體住民既有的民主運作與生活方式，而任何外力不得干涉」，林環牆直言，「唯有如此，在野勢力才會擁有道德光環，以映照民進黨幫派化政權的黑暗腐敗；也唯有如此，才能讓台灣人民相信政黨輪替後的新政府將有堅定的決心、護衛台灣現有的政經體制與自由民主的生活方式」。

最後林環牆說，「單靠藍白合是推不倒腐敗的民進黨政權，唯有喚醒、感動、團結台灣社會各個政治光譜良善與正義的力量，才能撥亂反正，完成政黨輪替，重建美麗山河。2024大選已逼近不到100天，若還在私心操弄算計，台灣人民是看不到令人感動的在野力量」。