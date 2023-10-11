巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。而以色列9日也出動戰機，甚至鎖定攻擊加薩市黎瑪（Rimal）區的建築物。而對於這時候中國大陸會不會趁機攻打台灣？東吳大學政治系教授劉必榮10日就表示，「我想應該不會，因為中國大陸現在跟美國整個調子放很低，美國跟中國大陸都不想這時候生事」，引發討論。

劉必榮10日在政論節目《少康上線啦》中表示，「為什麼哈瑪斯選擇這個時間點，打進以色列領土，最主要的原因就是想破壞美國在中東的一盤棋，美國現在正在推動以色列跟沙烏地阿拉伯兩國建交，沙烏地阿拉伯事實上是不太甩巴勒斯坦的問題，但現在沙烏地阿拉伯想走自己的路，他正在跟美國談判，如果你要我今天承認以色列，你必須要給我什麼些東西，包括核能、軍事保障等等，美國也希望他承認以色列，但沙烏地王儲過去的人權紀錄不太好，要是美國國會沒有過關的話，你沙烏地阿拉伯最好增產一點石油」。

劉必榮更說，「也就是說美國以色列、沙烏地三個正在這樣做的時候，唯一被閃掉的就是巴勒斯坦，哈瑪斯就覺得在這種情況下，我重新邀請國際要重視到巴勒斯坦問題，才引爆衝突，哈瑪斯也算過，以色列一定會強力反擊，造成很多死傷，甚至重新封鎖加薩走廊，那阿拉伯世界一片譁然，這樣怎麼跟以色列建交？這就為了拖這個」。

而隨後主持人趙少康更問了，「這時候中國大陸會不會打台灣？」劉必榮認為，「我想應該不會，因為中國大陸現在跟美國整個調子放很低，舒默到北京去見了習近平，見了以後中國大陸講得非常好，美國跟中國大陸都不想這時候生事，世界亂的時候，就是靠這兩個大國能夠穩定形勢，中國大陸想說這時候我們兩個穩定起來，對局勢是有幫助的」。