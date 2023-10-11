2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康，11日召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除了立委參選人將出席，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也一同現身，代表侯、韓將再次同台。對此，前立委郭正亮11日就表示，「今天有戰鬥藍，這也是一種造勢，接下來就是韓國瑜真心挺侯友宜，那侯友宜的民調一定會增加5％」，引發討論。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得朱立倫主席是有急迫感，他知道時間不多了，怎麼挽回這個糟糕的局面，需要用上韓國瑜，但韓國瑜沒有官職、黨職，什麼都沒有，他也曉得戰鬥藍要動了，韓國瑜要去了」，沈富雄更說，「而且如果依照我的建議的話，剩下不到半個月的時間，到月底以前，這個侯友宜的民調一定要拉上來」。

郭正亮11日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「其實沈富雄的方案我是同意的，他說侯友宜你不要怕，你就訂個日期做民調，你現在有一個月就努力去整合韓國瑜，韓國瑜如果真的被你感動了，大家來站台」，郭正亮更接著說，「比如說今天有戰鬥藍，這也是一種造勢，接下來就是韓國瑜真心挺侯友宜，那侯友宜的民調一定會增加5％，我們都可以理解，那你不就贏過柯文哲了嗎？」

最後郭正亮更說，「沈富雄的意思是說，你明明就有方法，你只要整合韓國瑜就會贏，可是你這種加一大堆奇怪的條件，說什麼民調不是唯一的，要談政黨合作、路線、政策理念講一堆，人家聽完就會說，那程序上總會有方法吧？但你就是沒有答案，選民都是很聰明的」。