伊朗在伊拉克和葉門的盟友組織揚言，若華府支持以色列、干預以色列和哈瑪斯在加薩（Gaza）的衝突，他們將以飛彈和無人機鎖定美國利益展開攻擊。

路透社報導，以色列向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的突擊宣戰，獲得美國力挺，承諾迅速提供更多彈藥，並在東地中海部署航空母艦打擊群。與此同時，伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）和葉門什葉派激進團體青年運動（Huthi）作出上述表態。

在伊拉克，與伊朗關係密切的真主黨旅表示，若華府介入以巴衝突，將以飛彈、無人機和特種部隊攻擊美軍基地。

美國目前在伊拉克和毗鄰的敘利亞分別有2500、900名駐軍，任務是為當地部隊打擊伊斯蘭國（Islamic State）提供建議和協助。伊斯蘭國2014年控制了這兩國的大片土地。

伊拉克政治人物、政治軍事團體巴德爾組織（Badr Organization）領袖阿米力（Hadi Al-Amiri）也發出類似威脅。

阿米力9日表示：「如果他們干涉，我們也會出手…我們會將所有美國資產視為正當目標。」

「巴德爾組織」是「人民動員」（Popular Mobilisation Forces）的要角，「人民動員」是國家支持的準軍事組織，其中包含多個伊朗支持的民兵團體。

人民動員已經向正在和以色列作戰的巴勒斯坦團體表達「明確支持」。伊拉克政府也表示，巴勒斯坦的行動是其所謂以色列「壓迫」政策的自然結果。

在葉門，具影響力的青年運動叛軍領袖昨天警告，若美國對加薩進行干涉，該組織將以無人機、飛彈和其他軍事手段回應。

青年運動領袖表示，青年運動已準備好與所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的其他成員協調干預行動。「抵抗軸心」包括伊朗支持的伊拉克什葉派穆斯林派系，和已加入戰局的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。