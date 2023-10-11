民進黨總統參選人賴清德今出席「台北市信賴台灣客家後援會」成立大會致詞表示，賴清德談到，客家鄉親在台北市有45萬人，要發揮關鍵力量；這場選舉大家要有三點重要認知，尤其這場選舉還在變化中，必須要做最好的準備。

賴清德致詞表示，客家鄉親在台北市有45萬人，希望客家鄉親都能分別給所有立委參選人幫忙，透過客家鄉親關鍵的力量，民進黨每位立委參選人都能過關。

他認為，大家要讓桃竹苗、屏東、雙北客家鄉親知道民進黨的客家政策，以及民進黨為客家鄉親做了什麼，這才是重要的；台灣所有政黨裡面，對客家鄉親最友善的就是民主進步黨，要靠大家多多宣傳，從而給予民進黨候選人支持。

他說，民進黨的族群文化是「多元尊重」，尊重客家、尊重原住民、尊重在台灣這塊土地上每個族群，從陳水扁總統到蔡英文總統執政，都落實多元尊重，生活在這塊土地的所有人，都是這塊土地的主人。

賴清德說，陳水扁總統當選後，立刻推動「新客家文化運動」，成立客家委員會、客家電視台等，為客家做了許多事情；蔡英文總統第一任當選後，推動「客家文藝復興」，2016年到2021年，總共投入四十億元推動；第二任期推動「客庄369幸福計畫」，加入六堆和花蓮台九線，預計2025年前投入二十五億元。

賴清德表示，其實不只中央政府這樣做，立委、客委會平時也這樣執行，所以一定要讓客家鄉親知道，民進黨是最支持客家鄉親及客家文化。

賴清德表示，未來他會在民進黨前面兩位總統的基礎上持續加油。第一，要向下扎根，應該更有計畫地讓孩子學習客家話，也讓客家話能在公務機關內被運用；第二，要好好善用客家「硬頸」精神，台灣面臨的挑戰很多，國內外挑戰很多，所以要學習「硬頸」的精神，不管碰到怎樣困難，都能發揮客家精神一一克服。

他說，還有一點最重要的「義民爺精神」，林光華前縣長就是義民廟董事長，現在看到中國不放棄武力併吞台灣，對台灣的壓力越來越多、越強也越大，中國更希望運用壓力來影響這場選舉，所以更要發揮客家「硬頸」、「保鄉衛土」的精神，共同守護台灣。

賴清德談到，這場選舉大家要有幾點重要認知，第一，這場選舉非常重要，一定要贏，這場選舉攸關台灣未來的前途、後代子孫的幸福、民主憲政體制是否延續，也會影響印太的和平與穩動，大家只有一個目標，就是贏得這場選舉，扛起責任，讓台灣在民主的道路上持續壯大發展；第二，這場選舉還在變化中，必須要做最好的準備；第三，在場各位還要結合更多客家鄉親，在這場選舉發揮最關鍵力量。