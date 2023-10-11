潛艦洩密案持續延燒，立委馬文君今（11）日指出，沒有直接和韓國駐台代表處聯繫，而是透過外交部，外交部跟他們聯絡以後，才說用掛號寄給他就好。黃光芹驚訝說，搞半天，是馬文君先會我們外交部，民進黨執政下的外交部，馬文君問外交部怎處理？外交部聯絡人家使館，聯絡好了說，把資料給人家大使館。

立委馬文君今日在黃光芹直播中表示，郭璽講的都是很重要的內容，甚至立法委員都不知道，可是郭璽都知道。

馬文君指出，那時候有交給國防部、調查局還有韓國駐台代表處，「我們沒有直接和韓國駐台代表處聯繫，我們是透過外交部，外交部跟他們聯絡以後，才說我們用掛號寄給他就好」。

馬文君披露，「是外交部幫我們問，外交部有跟我們講說，韓國駐台代表處請我們寄掛號給他就好，所以才寄過去的啊！還經過外交部啊！」

馬文君說，「錄音檔裏面牽涉到對我們國家可能有實施詐騙，是跟我們的國人一起詐騙國家，這是對的嗎？」

「依照我們的職責，我們應該要追究」，馬文君解釋，「郭璽洩密，因為告訴外國人的是他、不是我。我們不知道裡面有什麼，他掌握的比我們還清楚，我們都只是開會的時候聽報告。」

馬文君直言，郭璽有沒有洩密？誰洩給郭璽？這才是應該要追究的吧！

黃光芹嗣後表示，馬文君想要抓的是，郭璽被錄音的內容，「是誰告訴你的？」另外，對於綠營質疑馬文君為何給韓國駐台代表處？黃光芹驚訝說，搞半天，是馬文君先會我們外交部，民進黨執政下的外交部，馬文君問外交部怎處理？外交部聯絡人家使館，聯絡好了說，把資料給人家大使館。