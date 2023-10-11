2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，針對藍營提議2對2幕僚協商，白營將派競辦總幹事黃珊珊、主任周榆修，與藍營的侯辦執行長金溥聰、黨秘書長黃健庭磋商，雙方今(11日)也隔空提出條件。被外界稱是「主戰派」的黃珊珊今接受專訪，除重申公開透明等3項原則外，也提到柯辦有自己的選務規劃，如果藍營要合作就快點做，「十月底，一拍兩瞪眼，是就是，不是就不是」。

黃珊珊今接受《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》專訪表示，目前派周榆修跟藍營聯絡，做見面程序的溝通，民眾黨希望4個幕僚見面要全程公開直播，國民黨表示要回去討論，目前尚未接到回應。黃強調，全部公開透明才能夠讓國人相信不是各自在分配權位，公平公開的機制，才能留住更多支持者。

黃珊珊也指出合作的3個重要原則，第一個就是比民調，民調機制可以討論、第二個是公開辯論，辯論機制可以討論、第三個就是協商過程公開透明，才能服眾，「沒有公平的機制怎麼談合作」。

黃珊珊也從自己身為選舉的事務執行者角度指出，談合作的時間很短，大概10月底就要做出決定，因為雙方在11月20日就要各自登記，屆時連副手人選也要找好，如果不同意藍白合作的機制、不參與比賽，那她做為柯辦總幹事，希望10月底就可以把副手、不分區等全部都安排好，且民眾黨本來就已經照選總統的步調在進行，如果藍營要合作就快點做，「十月底，一拍兩瞪眼，是就是，不是就不是」，不要影響到各自政黨的規劃。

對於自己被稱是「主戰派」、「阻礙藍白合的罪人」，黃珊珊則認為，合作不是每天放消息，而是要談國家未來政策，且民眾黨是「集體領導制」，黨內各種顏色都有，彼此意見交換，她也只是其中一票，她的態度很簡單，合不合不是重點，而是要帶給國家什麼？從政要有價值、信念，如果沒有這些，那就是分贓。

黃珊珊也強調，民眾黨一開始的目標就是放在選總統，不是準備等著跟別人合作，她所做的籌備就是從現在到1月13號以前的所有選舉工作準備，「我們努力的選舉難道是在那邊等人家合？那不是準備，那不是認真選總統」。

對於「比民調，輸的推薦副手」的規則，黃珊珊也強調，正副總統的理念一定要有合作默契，不是當然的分配權位，正的一方還是要評估合作理念和價值，最終有權做主。她也不希望在比民調之前就一直談推薦誰、包括傳柯文哲落敗會推薦黃珊珊擔任侯友宜副手等等，「比不比都不知道了，討論派誰有意義嗎？不需要再去變成人的位子，相信制度不要相信人」。