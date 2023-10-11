2022年11月26日雲林縣議員選舉開票，尋求連任的林岳璋獲5430票，贏過同選區對手周秀月的5106票及林靖冠4305票，但2人指林岳璋涉嫌在老人會活動期間賄選，提告當選無效，今年5月底被雲林地院駁回後，2人不服上訴，台南高分院今天也認定不具有相當對價關係駁回上訴，判決林岳璋當選有效，全案不得再上訴。

二審指出，林岳璋被控涉嫌賄選的2022年10月29日雲林縣斗六市老人會活動，是雲林縣政府補助經費給斗六市老人會舉行，當天雖有雲林縣副縣長謝淑亞及林岳璋等多位選將到場，但據參與活動的長輩證稱，此一活動是斗六市老人會所舉辦，現場並沒有與選舉有關的任何活動。

二審還說，林岳璋與宏安堂、正麗百貨行及加利利藝術團，曾於2022年3月6日、8月14日分別在斗六市五華村、興貴村舉行社區關懷活動；同年10月29日在斗六市老人會舉辦的社區關懷活動，現場除提供推拿、修眉等服務，還贈送牙膏、牙刷、香皂等日常用品，但與他們先前多年來舉辦的社區關懷活動並無差異，不是此次選舉之前突然為之，且參與活動的民眾，也沒有限制是該選區具有投票權的選民。

二審認為，林岳璋等人提供的推拿、修眉等服務，依現今國民經濟生活水平與一般社會觀念評價，並不足以有左右投票意向的相當對價關係，因此認定周秀月、林靖冠主張林岳璋當選無效並無理由，駁回2人上訴。