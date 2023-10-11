分析公司CCS Insight預測，因營收減少及競爭激烈，料宏達電2026年前將黯然退出VR產業，把智財權賣給其他大公司；宏達電（HTC）對此市場謠言與預測嚴正否認，並表示會持續做出正確決策，以推動未來發展。

財經網站CNBC報導，分析公司CCS Insight預測，宏達電將公司未來寄託在VR（虛擬實境），但因為營收減少及來自Meta、Sony和最近蘋果的競爭日益激烈，預料宏達電2026年前將黯然退出VR產業。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）說，宏達電是VR領域先驅者之一，在這方面做了很多工作，但競爭有點辛苦，而Meta的Quest一直以非常激進的定價策略，幾乎只略高於成本，來推動市場採用。

他表示，宏達電可能因為蘋果進入此一領域而略有起色，因為蘋果重新激發人們對這個產品類別的興趣。但最終，認為宏達電很難立足，預測到2026年將退出市場，把智慧財產權賣給其他大公司。

針對外電報導，宏達電晚間發出回應指出，「對此市場謠言與預測嚴正否認」，並表示VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）以及AI（人工智慧）技術將與人性融合，釋放人類想像力，改變世界；智慧型手機將是5G的第一步，而VR、AR和AI將成為殺手級的應用，「沒有其他企業比HTC更有能力實現此一願景」。

宏達電指出，每個產業都需要透過時間去發展與開拓生態圈，面對全球正投入關鍵資源推動下一網際網路世代的發展，HTC也與合作夥伴並肩持續促進XR、AI、Blockchain及VIVERSE生態圈的進化及完備。

宏達電強調，會持續對整體營運做出正確的決策，以推動HTC未來的發展，相信現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC與VIVE的品牌精神。