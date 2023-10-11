昨（10）日逢中華民國雙十國慶，傳出「第一名模」林志玲的社群網站靜悄悄沒有動靜，因此網友湧入林志玲臉書，提醒她做人不能忘本、飲水要思源！

網友表示，「說聲生日快樂，真的很難嗎？」「志玲姊姊，飲水思源喔」、「志玲姐姐！做人不能忘本啊」、「妳讓台灣愛護妳的觀眾失望了」、「也太現實了吧」、「原本很喜歡你的，現在非常失望」「枉費台灣人對妳的愛護」、「不想說太多！退了！」