巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日發動大規模攻擊，日本卻未與英美等盟國透過同份聲明譴責哈瑪斯。日媒分析，基於能源考量，日本希望採重視平衡的外交路線。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，以色列展開報復性轟炸。這場激烈衝突已造成兩方數千人喪生。

日本經濟新聞報導，日本首相岸田文雄於8日晚間透過社群平台X譴責哈瑪斯發動攻擊「造成無辜平民遭受重大傷亡」，同時也提及以色列軍方的空襲造成加薩走廊死傷慘重，這種狀況「令人深感憂慮，要求相關各方盡力克制，避免釀成更嚴重的傷亡」。

美、法、德、義與英國領袖在哈瑪斯發動攻擊後，發表共同聲明表態支持以色列，並譴責哈瑪斯的恐怖行動。美國總統拜登（Joe Biden）與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）分別稱哈瑪斯為「恐怖組織」及「恐怖份子」。

相較於英美，日相岸田則稱發動攻擊的一方為「哈瑪斯等巴勒斯坦武裝份子」，避免使用「恐怖份子」等字眼，也未加入美、法、德、義、英的共同聲明。

日本內閣官房長官松野博一10日針對中東局勢表示，「與國際社會合作的同時，將強化對以色列及巴勒斯坦的斡旋工作，並朝穩定情勢的方向努力」。

被問及中東局勢升溫，是否影響日本的能源供應時，松野表示，「會持續關注中東情勢，採取一切措施確保國內能源穩定供應」。

日本經濟新聞、時事通信社分析，由於日本大部分原油都來自中東地區，在能源考量下，日本政府在中東地區尋求自主外交路線並重視外交平衡。日本當局在警惕以巴情勢的同時，也並不特別偏袒某一方，並要求相關各方盡力克制。

日本外務省官員透露，日本斷斷續續都有與七大工業國（G7）成員國交換意見，並指出「日本的首要任務是確保日本國民安全，並蒐集相關資訊」。