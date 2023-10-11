死前真的會看到人生跑馬燈嗎？近年有美國醫師發現，病患在心臟停止前後30秒的時間，腦波呈現的狀態與人們在回憶時的狀況非常相似，認為該狀況正代表了「人生跑馬燈」的說法，不過有一群與死亡擦身而過的網友們卻持反對意見，並分享了自身經歷。

《美國國家科學院院刊》今年5月曾刊載一篇最新研究，指出當人呼吸心跳停止、大腦尚未停止前，腦細胞會被完全激活，腦波會大量湧現，相當於在真正離開人世前的最後一搏，因此才會有少數被救回的人，在訴說死前的最後瞬間時，描述出「人生跑馬燈」的狀況。

鄉民「kogsww」今（11）日在PTT八卦板表示，有些人可能曾遇到如車禍這種很驚險的狀況，腦海根本無力思考；有些人則可能是因為長時間的生病治療，最後陷入隨時可能走掉的狀態，有了短暫的思考時間，好奇詢問「曾經最接近死亡時 ，你在想什麼？」

沒想到，這篇文章竟釣出許多與死亡擦身而過的網友們，紛紛說「跑馬燈都是假的」、「有一次差點從施工處掉下去，當下只是『乾，要死了嗎』」、「當下只有想到『啊，我要死了，我要死了嗎？』」、「在快速道路施工被車撞，只想到5字經國罵，還沒說出口人就在地上滾了」、「 什麼都沒想，事後才發現可能會死，然後才想到『X，怎麼了，發生什麼事，那A安捏？』」