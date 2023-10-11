日本銀行大當機事故進入第2天，問題仍未解決。由銀行業界組成的「日本全國銀行資金結算網路（全銀網）」10日上午突發系統故障，導致三菱UFJ銀行在內等11家金融機構出現無法跨行轉帳的狀況。這是該系統上線50年來首度發生大規模故障。

全銀網在日本當地時間11日下午6點召開記者會表示，10日與11日這2天內，共有255萬筆轉帳受到影響，儘管已努力設法用其他方式因應，但截至11日下午6點仍剩下87萬件未處理。

全銀網希望能在12日上午完成系統改善，以便在早上8點30分可以照常進行轉帳，完全恢復運作，但目前仍無法確定12日能恢復正常。日本金融廳已經要求全銀網與11家金融機構提交報告。

受到影響的金融機構包括三菱UFJ銀行、里索那銀行、埼玉里索那銀行、關西未來銀行、山口銀行、北九州銀行、三菱UFJ信託銀行、日本Custody銀行、摩根大通銀行）、MOMIJI銀行與商工組合中央金庫。

10日是日本的發薪日，銀行系統故障導致公司行號無法正常發薪，民眾突然陷入無錢可用的窘境。急著繳交房租等生活費的民眾氣得大罵，還有人表示，由於無法在約定的時間確認轉帳，導致交易被取消。日本警方警告，在這種突發狀況下，詐騙案可能會迅速增加，呼籲民眾多加留意。