美國國防部長奧斯汀( Lloyd Austin III)在布魯塞爾的北約總部，宣布新一波支援烏克蘭的一攬子計畫，主要是火箭、子彈、砲彈的供應，總價值約2億美元，雖然與以前比較規模不大，但是這卻是美國聯邦政府的預算危機之後，再一次的軍援烏克蘭，證明美國不會因為內部政治爭議而影響對烏克蘭的支持。

半島電視台(Aljazeera)報導，上星期在美國眾議院，發生共和黨傾向抵制資助烏克蘭的決定，並以聯邦預算為脅，引發了人們對華盛頓是否繼續幫助烏克蘭對抗俄羅斯軍隊的質疑。之後是共和黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的幫助，渡過了聯邦政府預算危機。然而此舉也僌麥卡錫被同黨議員罷免議長身分。

無論如何，美國得以恢復對烏克蘭的支持。星期三，奧斯汀再次保證美國堅定的與烏克蘭站在一起。

目前，美國總統拜登仍有權從軍事庫存中，撥出50億美元的裝備給烏克蘭，但是國防部就只剩下 16 億美元的剩餘資金。

自俄羅斯入侵以來，美國迄今已向烏克蘭提供了440億美元的軍事援助，包括坦克、火箭和數百萬發彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也出席布魯塞爾舉行的會議，繼續敦促盟國在冬季之前提供更多武器。他說：「我們正在積極反攻，如今我們需要更多的支持。」

烏克蘭自6月起發動反攻，試圖奪回南部和東部領土，但遭遇俄羅斯的龐大地雷與防禦工事，進展相當有限。