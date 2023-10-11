世界衛生組織（WHO）今天表示，2024年歐洲65歲以上人口將超過15歲以下人口，並警告將面臨新的社會、經濟和健康挑戰。

法新社報導，WHO說：「這一趨勢意味著將面臨新的社會、經濟和健康挑戰，需要關注健康老化，以減輕人口老化的影響。」

WHO歐洲區涵蓋53國，包含位於中亞的幾個國家。而在歐洲，預期壽命變長經常與健康狀況惡化畫上等號。

為緩解人口老化帶來的打擊，WHO呼籲應實施一些措施，讓「更年邁的長者可維持及改善他們生理與心理上的健康、自主能力、社會幸福感以及生活品質。」這些建議包括增加長者體育和文化活動的政策。

WHO還說，更年長的長者可透過飲食均衡，每週至少花150分鐘做中度體能運動，以及維持平衡感、活動能力與減少肌肉量和骨質密度流失的活動，來改善健康狀況。

WHO表示：「從事更高強度的體能運動，可將全死因死亡風險降低35%。」