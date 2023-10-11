香港籍網紅Toyz曾是英雄聯盟職業選手，當過「台北暗殺星」的中路選手，後因合約糾紛轉當戰隊教練，他同時也經營遊戲實況直播，近年他來台發展，在YouTube擁有79萬粉絲訂閱，日前他開箱YouTuber「超派人生」創辦的炸雞店，雙方觀點不同在網上各自表述，今（11日）Toyz開直播下跪道歉。

Toyz今晚開啟YouTube直播，開頭就站在鏡頭前，接著跪下直呼：「超哥，對不起希望你可以原諒我，我不是故意的，我不應該在影片裡面說狗都不吃，因為有創作者去拍發現狗是會吃的，對不起。對不起，希望你可以原諒我，我從今以後不會再講出這種謊言，這種未經證實的謊言，超哥對不起，希望你大人有大量，可以原諒我這個社會底層，超哥對不起。這一場直播我可以什麼都不做，我可以在這裡跪到你來我的頻道留言為止說原諒我為止，超哥對不起，超派！」Toyz大約跪了2分鐘，期間往地上磕了1次頭，影片創下6.3萬人同時觀看的紀錄。

Toyz直播引6萬多網友觀看。（圖／YouTube）

（來源／影片取自Toyz YouTube，如遭刪除請見諒。）

其實，之前Toyz才拍到超派炸雞新竹店員工疑似將廢油倒入水溝，對此，超派炸雞品牌總部發布聲明，對造成社會大眾觀感不佳，總部先行致歉，強調廢棄油會經由相關回收商家進行回收，且回收過程還有相對應的費用返還，所以經營商家不可能把廢油倒入水溝，店家不會不進行回收之動作，旗下所有店家都有安裝合法規的截油槽設備，因新竹店的店面屋齡老舊，水管太細會造成淹水回流，才會出現影片的畫面，對此事教育督導不確實他們深刻反省，且會對該店重點督導並相應懲處，對這事件造成的反面觀感，總部致上誠摯的歉意並與房東協調改善加強排水工程。