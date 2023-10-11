台中榮總旁的地下道竟發生行李箱爆炸事件？有網友在Dcard留言指出，「地下道赫見疑似爆炸殘留的行李箱及灰燼，究竟是引爆了什麼？」引發網友討論，有人推測是不是又是行動電源爆炸惹禍。台中市警六分局調查發現，竟是2名街友發生嫌隙，其中1人憤而放火燒毀對方物品導致。

有網友在Dcard貼出多張疑似行李箱及衣物被燒毀的照片，現場還殘留疑似滅火器噴出的白色粉末，地點則是在台中榮總連接東海大學的地下道，引發網友討論，有人猜測「是否行李箱內有會爆炸的行動電源惹禍」、也有人猜測是否為「塑膠炸彈」、擔心「會不會有有毒物質」。

台中榮總旁地下道發現疑似爆炸殘留物品，警方獲報到場處理。（民眾提供）

也有網友留言說，之前曾看到1名女子待在該處，且行李箱似乎是該女子私人物品，後來就沒再看見女子出現。此則留言更引發網友議論，有人說「地上殘留的該不會是骨灰吧？」

對於網友們種種揣測，警方今天解答了，六分局指出，經常在地下道出沒的49歲陳姓男子與33歲張姓男子有嫌隙，陳男10月8日憤而拿打火機燒張男物品洩憤，當時有民眾見到報警，榮總志工發現後立即用滅火器撲滅火勢，幸未造成人員傷亡，涉案的陳男事發後即逃逸。

警方指出，獲報後持續追查，鎖定戴黑色鴨舌帽，穿著黑色上衣、灰色長褲及黑色鞋子的男子，監視器畫面並拍到該男子事發前肩上掛著白色毛巾、蹲在起火點前，經持續追查，9日晚間在統聯中港轉運站逮獲該男子，並依違反公共危險罪偵辦。