新北地檢署「美女」檢察官陳漢章，由於在社群上分享「OOTD(Outfit of the day，今日穿搭)」而走紅，擁有逾5.1萬名粉絲追蹤。不過，人紅是非多，由於其本是男兒身的因素，使貼文中也有不少批評聲。近日，他在社群上罕見曬出了泳裝照，並吐露心聲。

陳漢章身為檢察官，雖然平時忙於處理各類型的案件，但工作之餘，也不時在社群上曬出今日穿搭、出遊日常，工作的心情感悟等等，屢屢吸引不少網友前來觀看、獲取新知。未料，由於他本身為男兒身的緣故，也遭到不少網友留下酸言酸語，而他對此則多以樂觀的心態看待。

此外，陳漢章近日在社群上發文寫下：「今天是家庭日，說好要教小朋友游泳可不能食言。」並曬出多張身穿長袖泳裝的美照，透露：「今天這樣穿應該比較不會嚇到人吧，是不是有一種優良標章的感覺呢？」

另外，陳漢章也藉機吐露心聲，表示：「有網友擔心我會被影響心情，我很感動網友們的貼心，不過一來我知道台灣不缺酸民，二來我必須很自豪的說，那些酸民只要能力、社會地位、財力、顏值、學識、修養、自我實現程度等能比我高明，請直接報上你的名號來給我指教，我會虛心接受。至於只會酸人自己沒什麼本領那種，想影響我心情？只怕你還沒那種趴數！」表達積極樂觀的心態，讓網友看了紛紛留言寫下：「不喜歡沒關係但要保持尊重」、「檢座的提醒讓人一點點心疼，但非常驕傲你的正向跟做自己。」

事實上，陳漢章日前才在社群上發文，吐露自己以檢察官的身份「跑前線」的工作經驗，透露自己受某部日劇影響，憧憬檢察官的職業生活，因此如願以償地成為檢察官後，便與警察合作偵辦多種案件，並到現場支援，「到現場真的可以學到很多在辦公室比較難以獲得的經驗跟知識，其實我覺得很值得！」讓粉絲們能一窺檢察官的工作日常。

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