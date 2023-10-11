女星安晨妤和知名月餅業者離婚後，沒了「元祖少奶奶」封號改封自己為「電商女王」，但卻爆出被一名李姓女員工指控，幫忙她代墊員工薪資與購買股權費用90萬元，但最後卻沒有還錢也沒拿到股權，怒告安晨妤詐騙。安晨妤在法庭上拿出一張協議書，寫出李女承諾賠償公司補繳稅款149萬，讓李女當庭撤告，也讓安晨妤獲得了不起訴處分。

安晨妤前員工李女控訴她在2020年5月開設「壹貳參科技公司」，卻無法支付員工薪資，因此佯稱自己在大陸無法轉帳，要求她代墊該月份員工薪水82萬9000元，但隨後返台後卻對這筆帳務置之不理。

安晨妤私下手上拎著香奈兒絕版帆布包，財務狀況相當不錯。（圖／本刊攝影組）

6月她又成立「模力公司」並向李女表示保證獲利,要她把之前的代墊款轉為投資款，再補差額認購90萬元的3股權，不過公司成立後卻依舊沒有拿到股權，並在2021年8月要求安晨妤退還她股權，但安女卻表示公司虧損已經結束營業，無法退還她錢，因此安晨妤也被李女怒告詐欺。

開庭後安晨妤拿出一張李女簽定的協議書，內容指出李女同意賠償公司在2016年度要繳交的稅款149萬2999元，而所謂的代墊薪資，認為就是賠償款的一部分。李女本人也不否認，並承認有依協議書分3次匯款完成，其中2020年匯款86萬餘元，就是要用來墊付員工薪資。

最終檢察官認為安晨妤辯詞可採，加上雙方最後已達成和解，因此李女當庭撤告，檢察官也以罪嫌不足等理由，處分不起訴安晨妤。