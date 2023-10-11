輔英科大11日舉辦「擁抱多元，愛是唯一」情感教育月開幕活動，校長林惠賢特別穿戴彩虹翅膀，化身「輔英天使」，喻意守護不同性別、不同國籍學生。林惠賢呼籲師生要尊重多元性別和多元文化，共同營造性別友善校園，讓每一位學生都能享有尊重及自在的校園生活。

開幕儀式，由花式籃球表演揭開序幕，校長林惠賢身穿白色洋裝披著彩虹翅膀，以「輔英天使」之姿出場，象徵守護來自各國、各地，以及不同性別認同的學子。她表示，性別平等不是口號，而是要落實在生活中，「瞭解自己、尊重他人」，輔英是個大家庭，成員來自四面八方，共同維護校園安全、建構尊重多元性別及文化的校園氛圍，是大家應該共同守護的價值與責任。林惠賢隨後帶領主管及現場學生拋出多色彩帶，宣示對多元性別的支持，現場亦安排四個闖關攤位，讓學生在攤位認識更多性別友善議題。

輔英科大舉辦「擁抱多元，愛是唯一」情感教育月活動，校長林惠賢化身「輔英天使」呼籲師生要尊重多元性別和多元文化，共同營造性別友善校園。（圖片來源：輔英科大提供）

學務長陳冠位指出，第一關是性平會以認識跟騷法為主軸，幫助學生建立法治概念；第二關軍訓室與林園警察分局以愛情詐騙手法為宣導主題，教導學生如何避免落入愛情陷阱；第三關為多元性別專區，邀請陽光酷兒中心入校擺攤，促進學生認識多元性別議題；第四關為學務處諮商輔導中心的療癒牌卡區，協助學生情感表達方式，以及利用牌卡學習人際交流技巧。最後兌換禮品區還準備幸福籤詩，以溫暖、鼓勵的言語給學生支持。

輔英科大舉辦「擁抱多元，愛是唯一」情感教育月活動，學務處諮商輔導中心的療癒牌卡區，協助學生情感表達方式。（圖片來源：輔英科大提供）

諮商輔導中心主任楊瀚焜表示，今年情感教育月系列活動，除了熱鬧的開幕式，還有豐富有趣的影展、團體及成長工作坊，並邀請大學教授、諮商心理師及台灣同志熱線協會講師群舉辦講座，主題包含「認識校園多元性別族群」、「好聚、好散」、「愛情練習曲-談親密關係中的積極同意與自我保護」等，讓學生在情感關係中能夠認識合宜的界限，懂得尊重他人及保護自己，更有餘裕及方法去處理情感關係。