丫頭（詹子晴）日前和一群友人到菲律賓馬尼拉旅遊，而下榻的飯店剛好有抽獎活動，沒想到一行人都被幸運女神眷顧，接連中獎，甚至最大頭獎也被他們抽中，讓她興奮直呼「超多錢的，我的天呀」。

丫頭在社群透露，這次去馬尼拉旅遊，剛好入住的飯店有抽獎活動，一行人也都投了抽獎券，結果開獎時，酒店經理一一唱名，最後竟然是其中一名友人種頭獎，讓她趕緊拿出手機紀錄，興奮直呼「超多錢的，我的天呀」。

丫頭同行友人抽中飯店頭獎。（圖／取自丫頭IG）

而友人上台領獎時，板子上似乎是一台「SUZUKI JIMNY GLX AT 2 TONE」吉普車，從台灣官網試算售價約85.9萬台幣，讓丫頭都驚喜表示「天啊！我們真的中獎了？不得了，居然是我們，雞皮疙瘩」。

黑澀會美眉出身的丫頭，經營副業有成，投資多項事業還自創品牌，之前和網紅CEO森田、Vic陳雋希成立快電商，2023至今已突破10億營業額，成為名副其實的副業女王。