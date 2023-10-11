2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。而近日就有一份最新的民調指出，對於柯文哲是否有可能藍白合？有61％的網友認為是「柯文哲有可能藍白合」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》11日對於「柯文哲從未對國民黨表示過善意，包含所有的演講都批判國民黨⋯到近日直言拒接侯友宜電話⋯等等，名嘴沈富雄、趙少康終於提出柯文哲根本不想藍白合的說法。但似乎仍有不少選民幻想藍白合；你的看法，柯文哲可能藍白合嗎？」進行網路民調，截至11日晚間凌晨23時止，已有6000多人參與投票，有40％的網友認為「柯文哲痛恨國民黨更甚民進黨，毫無藍白合意願」、有18％的網友認為「如果柯民調落後侯，基於民眾黨存續，有可能藍白合」、有34％的網友認為「為國為民，柯文哲藍白合機率高」、有9％的網友認為是「為了蠶食鯨吞國民黨政治資源，有可能藍白合」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「好好一盤棋，朱立倫竟然可以玩到死棋，真的好厲害」、「柯P早說過，不必把每個人當敵人，重點是要合作還是建立在公開透明和民意基礎上，積極見面加善意，速配成功機率才高啊」、「要合很簡單啊，就兩個人比民調就好了啊，國民黨民調都不敢比」、「柯文哲是聰明人，他自知獨立參選必定落敗，又不想被民進黨清算最後會選擇藍白，唯獨藍白合，白的立委會全上顧大局，藍白不合兩個人等著民進黨來清算吧」。