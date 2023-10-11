中國外交部網站消息，中國政府中東問題特使翟雋11日就以巴局勢與巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通電話。翟雋稱，當務之急是立即停火，保護平民。雙方咸認平息以巴衝突循環往復的出路在於回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。

翟雋指出，中方對當前以巴局勢衝突加劇，造成許多無辜平民傷亡深感痛心，對巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切。當務之急是立即停火，保護平民。國際社會應當切實發揮作用，共同推動局勢降溫，向巴勒斯坦人民提供人道主義援助。平息以巴衝突循環往復的出路在於回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。

翟雋強調，中方將繼續推動停火止暴，幫助緩解人道危機，積極勸和促談，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設性作用。

賈多感謝中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持正義立場，積極勸和促談。當前巴勒斯坦人道局勢十分嚴峻，國際社會應承擔起責任，推動停火止暴，並重啟和談，在「兩國方案」基礎上建立獨立的巴勒斯坦國。巴方信任中國，希望中方在當前形勢下繼續發揮建設性作用。