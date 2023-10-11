針對外媒看衰宏達電2026年退出VR市場一事，宏達電11日發表聲明、嚴正否認。宏達電強調，對於消費者而言，智慧型手機將是5G的第一步，而VR、AR和AI將成為殺手級的應用，沒有其他企業比HTC更有能力實現此一願景。

宏達電認為，VR虛擬實境、AR擴增實境技術以及AI人工智慧技術，將與人性融合，釋放人類無窮的想像力，改變世界；隨著5G時代來臨，它將透過無所不在的連接、開闢出無窮無盡的新可能性。

身爲全球科技產業的先趨者，宏達電了解每個產業都需要透過時間去發展與開拓生態圈。面對全球正投入關鍵資源推動下一網際網路世代的發展，HTC也與世界各地的內容合作夥伴並肩攜手，持續致力於促進XR、AI、Blockchain及VIVERSE生態圈的進化及完備，將此稱之為VIVE Reality的這一願景，將徹底改變產業並改善人類的生活。

宏達電也強調，本身是一家持續創新、追求改變的企業，更會採取行動來強化品牌精神。宏達電會持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展。公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC與VIVE的品牌精神。