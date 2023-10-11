國泰世華銀行今11日發表台灣首份結合總體經濟模型《2023台灣全民財務健康關鍵報告》，以日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足程度等五大構面進行分析，發現國人認為要準備1431萬元才能退休，且退休後每月生活費約需5萬元。

調查顯示，民眾財務健康平均為59.2分；以年齡區分，45至49歲民眾財務健康狀態的重要分水嶺、平均達61.1分，較上個年齡區間的40至44歲，平均58.5分有顯著成長；交叉比對後推估，影響財務健康分數的關鍵在於，45至49歲民眾面臨子女教養、父母照護、購屋置產及退休準備等多重財務壓力，必須縝密構思以支應中長期的財務需求，進而帶動財務健康狀態優於其他年齡層。

調查結果亦顯示國人「財務規劃」表現需加強，逾3成民眾過去一年未設立財務目標，更有超過2成民眾無定期檢視財務規劃的習慣，日後若遭遇個人突發需求、時局變化或市場變動時，恐缺乏適時調整財務布局策略的彈性。

另一方面，有近6成民眾將「退休」列為財務目標，但其中卻有超過5成沒有實際財務規劃，這對即將迎接超高齡化社會的臺灣恐為潛在警訊。

國泰世華銀行歸納出強化財務健康的3大關鍵，第一是「計畫」，制定收支儲蓄與投資目標，優先準備風險因應計畫，例如保險保障和6個月以上的生活預備金；第二為「紀律」，控制收入與支出，確實儲蓄，至少每季定期檢視財務計畫執行狀態；第三是「技能」，持續提升金融知識且實踐投資行動，並善用專業金融機構提供的工具與諮詢服務。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，身心健康和財務健康是幸福社會的兩大支柱，如同身體需要定期健康檢查，財務健康也需要定期檢視，才能滿足每個人生階段所需。他提醒，財務健康的強化應趁早開始，建立良好財務健康體質，才能成功達成自己設定的財務目標，並在人生各階段中從容不迫地做出最適財務決策。

胡醒賢補充，國泰世華銀行在臺灣擁有超過1千萬名客戶，做為金融業的領導者，肩負重要社會責任，希望透過這次的調查，倡議大眾重視「財務健康」，國泰世華銀行也推出「財務健康檢測」平台，期以實用的金融服務和金融教育指引，達到為民眾建立良好財務健康體質的目標。