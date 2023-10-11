影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，繼台灣高檢署8月間駁回再議，向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後，2人另被控涉犯洗錢罪部分，台灣高等法院上月判決2人無罪，據了解，今天是檢方上訴期限日，但檢方因受限於《速審法》嚴格的上訴規定，以致於未能在上訴期限內提起上訴，因此2人將獲無罪確定，2人在被境管超過1420天後，終於可以回家了，另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。

由於高院上月判決2人無罪，同時裁定2人繼續限制出境、出海8月，因此2人依法可聲請解除境管，返回香港。

本案起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選，幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截將出境的向心夫婦，北檢訊後依涉嫌違反《國安法》將2人列被告，並限制出境。在檢方偵辦1363天後，台高檢8月間駁回北檢二度職權再議，向心夫婦終獲不起訴處分確定。

不過，北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司，將不法所得「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億，依洗錢罪起訴，扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅，並向法院聲請沒收3戶豪宅。

但一審判決向心夫婦無罪，檢方上訴後，二審高院認為，無證據證明2人參與非法吸金及洗錢犯行，9月6日駁回檢方上訴，仍維持一審無罪判決。

依《刑事妥速審判法》規定，一、二審都獲判無罪，除非判決牴觸《憲法》或違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得上訴三審。

據了解，檢方9月18日收受高院判決，依《刑事訴訟法》規定上訴期限至10月11日為止，但因檢方受限於《速審法》嚴格的上訴規定，未能在期限內提起上訴，因此向心夫婦被控洗錢案亦將獲無罪確定。