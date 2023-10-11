巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上周六突襲以色列，以色列猛攻加薩走廊哈瑪斯巢穴據點，雙方激戰至周三（11日）進入第5天。以色列總理尼坦雅胡與在野的民族團結黨（National Unity Party）黨魁甘茨周三共同宣布，經過幾天協商，雙方合作籌組緊急政府與戰時內閣，全力因應這場戰爭。

這場戰爭已造成雙方超過千人喪生。以色列估計，在哈瑪斯攻擊行動喪命者已達1200人，在以色列歷來遭逢巴勒斯坦激進分子襲擊行動之中，本次死亡人數最多。以色列強力空襲加薩走廊，也造成當地至少1055人身亡。

綜合《以色列時報》、美國有線電視新聞網、英國廣播公司報導，按照甘茨（Benny Gantz）要求，以色列會成立小型戰爭管理內閣以指揮與哈瑪斯之間的戰爭，成員包括曾任以色列國防部長的甘茨、現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、現任防長葛朗特（Yoav Gallant）。曾在以色列國防軍服務的民族團結黨成員埃森科特（Gadi Eisenkot）將軍、以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）則擔任戰時內閣觀察員。

以色列總理尼坦雅胡、政敵甘茨、現任國防部長葛朗特成立戰時內閣。

以色列與咖瑪斯戰爭期間，民族團結黨會有5名成員加入7日晚間依法成立的「安全內閣」（security cabinet），除了甘茨、埃森科特，還有曾任教育、內政、司法部部長的薩爾（MK Gideon Sa’ar），其餘2人待定。

另一反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）與其領導的中間路線政黨「未來黨」（Yesh Atid），並無加入戰時內閣跡象。報導稱，這個臨時內閣原本留了一席給拉皮德，但拉皮德表示，倘若極右派的錫安主義黨（Religious Zionism）、猶太力量黨（Otzma Yehudit）仍留在尼坦雅胡政府，他就拒絕加入戰時內閣。

戰時內閣會議同意，戰爭期間，以色列國會（Knesset）與政府不會通過任何與戰爭行為無關的法案或決議。這代表緊急政府執政期間，近期頗具爭議的司法改革不會繼續進行。戰爭期間，政府所有高階人事任命均自動延長。