紅豆食府千金蔡依珊外型甜美，出身商業世家，從小耳濡目染學商，曾就讀美國布朗大學生物醫學博士，後取得碩士碩位，和連戰之子連勝文相遇，兩人公開交往於2006年結婚，婚後育有2子，蔡依珊以優質知性的形象獲得粉絲喜愛，不時更新社群的她今日分享自己下廚的訣竅，自然模樣獲得大家稱讚。

蔡依珊今（11）日在Instagram上傳煮菜影片，配文：「今晚的晚餐，自己即刻拍 即刻剪，天黑了放慢生活節奏，白酒蛤蠣麵Part One，Cheers to life」，蔡依珊表示買的蛤蠣沒有很多，平常是用台灣小番茄，但沒買到就用番茄罐頭代替，且分享義大利麵的變化很多，「看你心情，看你有的食材，可是它是有一些撇步」，她分享三個煮義大利麵的重點，第一水滾後要加鹽，滾開後再下麵，蔡依珊分享有位義大利朋友建議鹹度要像海水，因為沒有加鹽的話，麵會無法吸收醬汁。

影片中蔡依珊似乎沒畫什麼妝，穿著相當休閒，好狀態讓網友們直呼：「還會講撇步～真可愛～～」、「敲碗下集」、「好想吃姐姐煮的東西 」、「期待完整版」、「喜歡看妳教做菜」、「最美最可愛廚娘」、「姐姐，好厲害，素顏真的好美，清新自然..鬆弛感滿滿」、「好喜歡有教法的食譜」、「好棒的分享，謝謝依珊姐！」、「真的好美美的好自然」、「氣質小姐姐～」。