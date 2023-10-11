新北美術館目前正在舉辦2023台灣設計展，不過對於何時可以全面開放，新北市文化局長張䕒育日前在議會答詢時表示，最快在2024年底，新北市議員蘇泓欽批評，美術館已經延很多次了，一延再延讓民眾覺得市府能力不足，要求文化局提出全面開放的時間期程。

新北市府在鶯歌陶瓷博物館旁打造地上8樓、地下3樓的新北美術館，投入總經費將近533億元，不過自2019年以來，除了工程不斷延宕之外，連全面開放的時間也都不斷延期。

原本市府對外宣稱，新北美術館會在2022年4月完工，但是開工後完工期程從去年年底不斷往後順延，直到今年8月才完成主體工程，就連戶外園區開放時間也是不斷延宕，讓市長侯友宜在今年1月視察時，忍不住動怒：「不要再給我拖了！」

對於工程或開放時間不斷跳票，長期關注美術館進度的新北市議員蘇泓欽日前質詢時，就要求文化局長說明目前開放的情況，他說4月戶外園區開放時，民眾就是衝著美術館來的，結果沒辦法看到內部感到相當失望，且先前市政總質詢時，包括市長、局長皆口頭回覆在2024年初可以全面開放，沒想到書面回覆時又改為2024年底。

蘇泓欽批評，整個美術館已經延很多次了，「不要像擠牙膏」，乾脆把整個期程的說法講得保守一點，甚至說要到2025年也沒關係，現在這樣一延再延，民眾都覺得是市府能力不足，要求文化局提出詳細書面報告說明時間期程。

張䕒育則回應，目前已開放美術館1至樓樓給民眾參觀，工程延宕主要受缺工缺料影響，而開放期程則是因主體工程完成後，還有細部裝修及進置作業，都需要半年時間，因此才需要一整個年度來完成，最快預計要到2024年底才能全面開放。