南韓高人氣女星孔曉振去(2022)年與小10歲歌手Kevin Oh（凱文吳）結婚，當時兩人在紐約舉辦完婚禮後，便各自專注於事業，不過也不時在社群上更新動態放閃。今(11)日，適逢兩人結婚1週年，孔曉振與Kevin Oh也分別在社群上曬出「閃光彈」，讓粉絲看得嗨翻。

孔曉振雖忙碌於拍攝新作品《問問星星吧》，而Kevin Oh也有專輯及戲劇《D.P：逃兵追緝令2》部份OST的編曲工作，但孔曉振仍會不時更新社群放閃，日前她便在社群上曬出一段遛狗影片，而身旁則是順手接過包包的Kevin Oh，甜蜜的互動不僅讓粉絲們看得嗨翻還紛紛大讚男方是「寵妻好男人。」

此外，今日適逢這對夫妻結婚的1週年的紀念日，兩人也十分具有儀式感的一同發文，只見Kevin Oh曬出幾張兩人同框照，並寫下：「1年前的蒙托克，happy one year！」透露這幾張照片是1年前兩人在美國舉辦婚禮時所拍攝，而其中一張還首度放上兩人的正面露臉照，而兩人臉上滿滿的笑容，展現出他們幸福的心情；至於孔曉振則PO出與Kevin Oh互相擁抱的背影照，寫下：「看著時間流逝，感到十分惋惜，竟然已經過去一年了。」雖然照片中未見兩人的表情，但從字句中已可感受到充斥著滿滿的甜蜜。

相關畫面曝光後，吸引不少網友前來朝聖，粉絲們紛紛留言表示：「終於發文了，像是在做夢一樣」、「竟然露臉了，結婚一周年快樂！」、「祝你們兩位婚姻生活幸福，永遠不會放手」、「為你們感到高興。」