儘管美國聯準會（Fed）官員近日鴿派言論不斷，但11日美國勞工部公布的9月生產者物價指數（PPI）意外年增2.2%，高於市場預期，顯示通膨仍是美國經濟的重要課題，也讓Fed是否在11月升息的前景更加撲朔迷離。不過隨著美債殖利率持續下滑，股市仍勉力維持反彈力道。

截至台北時間11日晚間11點30分，道瓊工業指數下跌17.67點（或0.05%），暫報33721.63點；那斯達克指數上漲46.23點（或0.34%），暫報13609.08點；標普500指數上漲0.92點（或0.02%），暫報4359.16點；費城半導體指數上漲7.35點（或0.21%），暫報3519.42點。

5大科技巨頭同步上漲，谷歌母公司Alphabet大漲逾2%，臉書母公司Meta漲1.59%，蘋果漲0.34%，微軟與亞馬遜漲近1%。半導體類股漲跌互見，輝達漲1.62%，超微跌0.39%，台積電ADR漲0.93%，聯電ADR漲0.84%。

紐約人壽投資公司投資組合策略主管Lauren Goodwin表示，過去幾天裡，Fed官員的鴿派談話緩解了市場憂慮，市場上也出現風險偏好推動的購買行為，但美國公債供應仍然十分充足，預計這種狀態將保持下去。

Fed預計在台灣時間12日凌晨2點公布9月會議記錄。投資人將從中推敲Fed日後政策的線索。