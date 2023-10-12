2024總統大選，「藍白合」遲遲未有進展，前高雄市長韓國瑜近期積極擔任「桶箍」角色；國民黨主席朱立倫也表示，已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，但韓國瑜目前尚未表態。前高雄市新聞局長王淺秋爆料表示，韓國瑜說，其實他想進總統府掃廁所，意思就是，他只要藍軍、在野黨能夠贏、政黨輪替， 要他去總統府「掃廁所」都可以 ，不在乎位置或角色。

王淺秋11日在《比特王直球對決》節目中爆料表示，韓國瑜說，其實他想進總統府掃廁所，他意思就是，只要藍軍、在野黨能夠贏、政黨輪替， 要他去總統府掃廁所都可以，不在乎位置或角色。希望能促成在野合作的機會， 讓政黨輪替可以實現。

至於韓國瑜要擔任什麼角色。王淺秋表示，韓國瑜提「大桶箍」的概念，現在國民黨黨中央打叉叉； 至於要韓國瑜去接國民黨副主席，韓國瑜沒有拒絕、但也沒有答應，他要想一想。他想的是，這個角色，他能夠做出一點什麼事情來，功能會是什麼，所以重要的並不是位置，而是這角色能幹嘛。