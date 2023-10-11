流感疫苗什麼時候接種最好呢？小兒科醫師指出，今年秋冬可能出現COVID-19、流感、呼吸道融合病毒（RSV）合併流行，其中流感疫情將在明年1月底達到高峰，建議民眾今年10月底前完成流感疫苗接種最佳。

小兒科醫師吳昌騰在臉書粉專發文分享，流感在全球不同的地區，流行高峰期的來臨會有一定的差異，而流感疫苗的最佳接種時間是「流感高峰期來臨前的1~2個月」。流感大部分會在每年11月到隔年2月期間流行，因此在每年「10月底前完成接種」，才能讓流感疫苗有更好的保護效果。

吳昌騰指出，目前台灣流感已處於流行期，但預估將於11月中旬進一步上升，並於1月底達到高峰，今年秋冬季節可能會迎來COVID-19、流感、RSV三種病毒的合併流行，接種疫苗能有效保護身體健康。

吳昌騰曾示警，「呼吸道融合病毒（RSV）」不僅可以導致兒童發生嚴重的細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎和急性呼吸衰竭，甚至出現重度呼吸暫停，嚴重時會引起嬰兒猝死，家長們要多加注意。