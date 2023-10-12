在海外的以色列預備役人員接獲徵召令後，紛紛搭機返回以色列加入作戰行列。

以色列上周六（7日）突遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，總理尼坦雅胡宣布全國進入作戰狀態，國防部徵召30萬後備軍人上戰場，許多人在海外的以色列子弟火速趕回祖國響應徵召。外媒報導，有個神祕男子周一（9日）在美國紐約甘迺迪機場的以色列航空櫃台出錢買了250張機票，贊助預備役人員搭機返國加入作戰行列。

美國福斯新聞網周三引述《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）總編輯梅爾（Avi Meyer）於社群平台透露的這則義舉。梅爾寫道：「我剛才讀到一篇以色列航空機組員的記述，昨天（周一）有個不願透露姓名的正統猶太教徒男子，安安靜靜站在紐約甘迺迪機場的以色列航空櫃台附近。任何人向他出示以色列國防軍（IDF）徵召令，他就代為支付機票款項，他付了250張機票錢。」

I just read an account by an El Al crew member.



An Orthodox Jewish man who preferred to remain anonymous stood quietly near the El Al counter at New York's JFK Airport yesterday.



Anyone who showed him an IDF call-up notice got his ticket paid for.



He paid for 250 tickets. — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) October 10, 2023

以色列航空公司表示，有許多人到紐約甘迺迪機場櫃檯表示願意出錢幫忙返國作戰的以色列人買機票。（資料照／路透）

《紐約郵報》報導，以色列航空（El Al）發言人里墨尼（Ofri Rimoni）表示，經詢問甘迺迪機場員工得知，有人到場為預備役軍事裝備支付運費，後來又有一名疑為美國某組織成員男子在櫃檯幫以色列預備役軍人買了多張機票，實際張數未知。里墨尼指，航空公司無法幫預備役代為接受捐款，但確實有很多人到甘迺迪機場櫃台想幫以色列軍人買機票。

以色列國防部周一表示，已徵召30萬名預備役軍人加入作戰，抵抗哈瑪斯的恐怖襲擊。徵召對象包括曾經入伍已退役但年齡未滿40歲的以色列公民。據悉一些住在美國的以色列人已接獲徵兵令與返回以色列的指示。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將說，這次以色列有史以來徵召規模最大的一次，以色列已奪回哈瑪斯恐怖分子先前佔領區的掌控權，並針對加薩走廊發動攻勢。

美國大多數航空公司已暫停在以色列的航班營運，以色列航空與以國其他航空業者則是增班協助預備役人員趕赴以色列。以色列航空稍早表示，並無航班取消，許多航班均告客滿，但發言人並未透露增班數量與出發地點。