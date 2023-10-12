累計前三季合併營收20.83億元、年增12.6％，續創新高。大車隊司機數年增雙位數，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收規模持續成長；生活媒合服務收入因目前55688集團用戶規模已達700萬，帶動累計前三季至營收續創新高。

第四季是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，迎接大型活動及重要節日，55688集團持續增加計程車市占率及致力創造用戶數增加、持續優化55688Super App的生活服務UI、UX與消費者體驗，打造「新生活服務生態圈」，力拚營收持續成長。

55688集團10月推出55688 APP限定版彩虹Icon，傳達對多元共融的品牌友善態度，將原本象徵無限可能的白色葉子品牌識別，變身成彩虹葉片，同時推出計程車身彩虹閃電圖騰專車。本次企業友善行動，邀集旗下台灣大車隊（包含小黃計程車、多元計程車）、55688代駕、生活大管家、潔衣家與iLINK愛鄰快送等一起參與，以示對LGBTQ＋族群的支持。

針對消費者需求，55688生活大管家也推出早鳥活動，12月15日以前預約年底至明年初（2023年12月16日至2024年2月7日）的居家清潔服務，享每小時折100元優惠；55688潔衣家也推出限時活動，於10月31日前於四大超商送洗，整袋享89折。