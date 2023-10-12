一名人妻在網路上抱怨，與婆婆之間因生活習慣不同，導致每天壓力很大，不想回到家中，更直接向廣大網友詢問「該怎麼勸老公送婆婆去養老中心」，怎料問題一出，立刻遭到大批網友留言砲轟，簡直「乞丐趕廟公」。

一名網友在「匿名公社」發文表示，與老公結婚後就搬出去，14年來沒跟婆婆住過，僅過年過節會回去暫住幾天，與男方家人沒什麼感情，也沒什麼話題可以聊。而公公在前年過世，留下一棟透天厝，夫妻倆決定把房子退租搬回去住，但因為她與婆婆生活習慣不同，導致每天壓力很大。

原PO指出，婆婆很喜歡待在客廳，電視打開就可以坐很久，偶爾會去菜市場，其他時間幾乎都在廚房或客廳。人妻坦言，「每次載小孩去上學後都不想回去，只能強迫自己在外面逛到快中午才回去吃飯，而且不是我願意回去吃，是如果我不回去，婆婆就會打電話催她回去吃」。

原PO透露，婆婆每次煮飯都煮很多、放很多鹽巴和調味料，且吃不完的晚餐會再熱來吃，由於自己和女兒已吃習慣清淡口味，買便當也是選健康餐盒，「這陣子這樣吃下去，我都懷疑她是故意想要害我跟女兒」。

除了飲食習慣不同，就連婆婆的打掃方式也讓原PO看不慣，婆婆打掃房間時並不會敲門，且拖把沒擰乾，讓原PO女兒多次滑倒，雖然她為此買了方便扭乾的拖把，但婆婆卻堅持舊的沒壞掉，不想換新。

原PO抱怨，已經不想再跟婆婆同住，但老公總請她有要包容心，因為受不了與婆婆同居，原PO直接跟老公下最後通牒，直言「如果不送婆婆去養老中心，就帶女兒回娘家」。

為了說服老公，原PO在網上搜尋許多養老中心的資訊，強調現在設備都很齊全，吃住醫療不用煩惱，婆婆還能在那交朋友，而公公留了一筆錢給婆婆，完全不用擔心錢的問題。對於原PO的建議，老公仍沒有答應，僅說要花一些時間考慮。

原PO無解，「難道這一年多以來我的委屈和壓力他都看不到，我只想要過回平靜的生活而已，一定要我嗆他，要選媽媽還是選我跟女兒才要答應？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言怒轟「乞丐趕廟公」、「建議妳把自己父母也送去，婆婆才有人陪」、「怎麼不先把你爸媽送養老院」、「有沒有搞錯，你現在住在別人家耶，怎麼不是你滾出去？」、「吃不慣婆婆的飯，不會換你自己煮嗎？整天不做事還唸東唸西的，早早該滾吧！還有那個沒用的兒子！」、「娶到你這種媳婦真的是三生不幸，以後老了也要叫女兒把你送去養老院」。