台灣房價高漲，其中竹北地區受惠竹科效應，有預售案銷售價飆上7、8字頭，有網友在PTT發文表示，新竹有無可能在20年內超越台中，成為台灣第二大城，引發其他網友討論。

原PO發文指出，新竹以擁有科技業聞名，工程師坐擁高薪，而且享有高物價、高房價，教育堪比台北市，雖然目前文化、美食、交通、醫療都輸台中，不過再過20年的累積，他看好新竹會不會超越台中，成為台灣第二大城？

但網友意見幾乎一面倒，認為新竹要超越台中機率恐怕不大，「新竹人口少太多，不可能」、「新竹盤子全台第一，新竹腹地就那麼大還受限地形」、「新竹超越高雄比較有可能」、「新竹先天地形破碎發展受限，但投資房地產穩穩的」、「新竹差太多，公車系統先輸10年，捷運再輸20年，我問你怎麼追」、「台中得天獨厚，有機會國際化」。

也有網友提到，新竹這種靠工廠聚集經濟的地方，不太可能變成一線城市，看看國外就知道了，一個城市要成為一線還是要靠金融業，新竹離這個等級還有點遠。

值得關注的是，高雄市原本是全國第二大城市，但因為連續五年人口數負成長，已被台中市「超車」，成為全國最三大城市。