以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰，加劇地緣政治風險，曾神準預測1987年股災的華爾街傳奇投資者、著名對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）也示警，以巴衝突可能會引發核戰，在戰事未明朗之前，不建議投資股票等風險資產，現在看好比特幣和黃金，這兩項商品在經濟衰退期間通常表現最好。

瓊斯周二（10日）接受CNBC訪問時表示，哈瑪斯襲擊以色列後，當前地緣政治環境是他所見過「最具威脅性和挑戰性」，同時關注到俄烏戰爭和台海衝突的風險。他認為，若以巴戰火持續延燒，不排除爆發核戰的可能性。

瓊斯指出，聯準會（ Fed）升息可能加劇市場擔憂，預測美國經濟衰退將於2024年第一季出現，坦言美國正處於二戰以來最疲弱的財政狀況。

他表示，隨著利息成本上升，美國掉入一個惡性循環，利率飆升導致融資成本增加，因此推升更高的債務發行，進一步造成債券清算，使得美國陷入難以維持的財政狀況。他推測，美國可能正在接近「債券市場的明斯基時刻」。

瓊斯說，美國需要在2025年找到1兆美元的儲蓄，建議應該對大多數人提高稅收、削減支出並就醫療保險等設限。

受到最近地緣政治不確定性因素影響，瓊斯認為，現在投資美國股票充滿挑戰，在經濟衰退來臨前，股市通常會下跌約12%，「可能會在某個時候、某種程度上發生」。

他最後強調，當前看好比特幣和黃金，這兩項投資在經濟衰退期間通常表現最好。