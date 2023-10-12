MG Taiwan當家跨界潮旅ZS旗艦版，採用「超規滿配」單一編成銷售策略，憑藉Level 2 x新潮外型x質感內裝x跨級等配備四大優勢，在競爭激烈的休旅車市場中，堪稱價值創造者。

國產小型休旅車話題正夯，MG Taiwan來台第二個全新車系MG ZS已發表上市，並採單一車規ZS旗艦版，此車迷你靈巧、配備豐富，在同級距甚至更高級距對手才擁有的配備如：全景天窗、車頂行李架、Level 2主動安全輔助、360度環景影像輔助等都是ZS旗艦版的標準配備，誠意滿滿，對於消費者來說，等於一次購足。

ZS旗艦版配置1.5L DVVT雙連續可變汽門正時四缸汽油引擎，擁有120ps/15.3kgm最大動力輸出，搭配CVT無段變速箱（可模擬8速手自排），同時還擁有HDC陡坡緩降控制與HSA陡坡起步輔助，讓ZS旗艦版具備不只在都會穿梭自如，即便是假日休閒也提供一定的操控樂趣。

相較對手，MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統享有更多優勢，如ACC智慧型全速域主動車距巡航控制（附Stop & Go）、TJA交通壅塞輔助、LKA車道保持輔助、LDP車道偏離輔助、LDW車道偏離警示、FCW前方防碰撞預警、AEB自動緊急煞車輔助、BSD盲點偵測、LCA車道變換輔助、RCTA後方盲區偵測、SAS智能限速輔助、IHC遠近光燈自動調節等多項智慧駕駛輔助功能。

這次試駕，座艙質感讓人大為驚豔，座椅、儀表控台、車門飾板、中央鞍座的扶手大量採用皮質甚至軟質材料包覆，特定部位更以碳纖維紋路材質修飾，視覺、觸覺大加分，此外，前座椅下方15.5cm高度，可供後座乘客輕鬆置腳；中央10.1吋的懸浮式觸控螢幕可做個人化的設定，如同手機一般將常用的程式排列於上，方便隨時啟用，讓人備感貼心，MG ZS旗艦版售價74.9萬元、舊換新69.9萬元，全車享有4年或12萬公里原廠保固。

儀表控台採用類碳纖維皮質包覆，車內多處亦採取軟質材料包覆，頗具豪華感。（陳大任攝）

10.1吋懸浮式觸控螢幕可自訂內容。（陳大任攝）

HDC陡坡緩降功能（左一）。（陳大任攝）

排檔頭「MG」壓花。（陳大任攝）

方向盤左下有2個卡片插槽。（陳大任攝）

中央可拆式杯架具擴充機能。（陳大任攝）

後座雙出風口及雙USB充電插孔。（陳大任攝）

全景天窗附電動遮陽簾及防夾功能。（陳大任攝）

行李廂平整附夾層，並具備照明功能。（陳大任攝）

MG Taiwan正積極布建據點，目前全台共有17間展示中心與22間服務廠，全新展示中心員林、新營、南投、桃園，以及全新服務廠嘉義、永康、新營亦將於今年底前陸續動工，朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠目標。